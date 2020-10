Covid: a Torrenova scuole chiuse fino a mercoledì

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Torrenova chiuse nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, 12,13 e 14 ottobre per effettuare interventi di sanificazione e disinfestazione. La decisione è stata adottata dal Sindaco Salvatore Castrovinci dopo la notizia di positività al test rapido di una strettissima congiunta di un soggetto operante alla scuola primaria e media di Torrenova. Il Sindaco informa che “Sono stati immediatamente adottati i provvedimenti di isolamento fiduciario in attesa dell’esecuzione del tampone anche sul soggetto in questione. Abbiamo ritenuto, in questo momento di incertezza, di adottare ogni provvedimento più utile e necessario per evitare, nell’attesa dell’esito del tampone, che negli ambienti scolastici avvenissero ulteriori contatti tra bambini, docenti e operatori. Ho firmato, pertanto, ordinanza di chiusura della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per le giornate del 12,13 e 14 per effettuare interventi di sanificazione e disinfestazione. Questo “stop” ci consentirà, nell’ipotesi peggiore di positività, non solo di arginare e bloccare ulteriori occasioni di contatto, ma anche di evitare il proliferare di tamponi a tappeto e di provvedimenti di isolamento a cascata per personale scolastico e famiglie. È un provvedimento duro – commenta ancora Castrovinci – ma siamo convinti che, nell’ottica della massima precauzione, solo così possiamo tutelare al meglio i nostri bambini, ma anche evitare le storture di un sistema delineato dalle vigenti linee guida che sta rischiando di paralizzare intere famiglie e compromettere la serenità e continuità dell’attività didattica”.