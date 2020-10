In Sicilia 297 casi in 24 ore, mai così tanti. L’ennesimo record di questi ultimi giorni. Ora quota 300, impensabile fino a qualche settimana fa, è più vicina. Per fortuna, non hanno lo stesso andamento esponenziale i ricoveri (solo quattro in più, ma tre in terapia intensiva) e le vittime (336 in tutto), una in più, un vigile urbano 56enne di Gela. Sono 38 i guariti (4557) e 9294 i casi totali.