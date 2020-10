Sono 298 i nuovi positivi al Coronavirus, in 24 ore, in Sicilia e ci sono anche tre morti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 4682 casi nella nostra isola: 404 persone ricoverate in ospedale, 42 in terapia intensiva (+4 rispetto alla giornata di ieri) e 4236 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 4751. In totale, dall’inizio dell pandemia, sono state 9592 le persone contagiate.