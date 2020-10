Gioiosa Marea: tre casi positivi, domani resta chiuso il Comune

Tre persone sono risultate positive al test rapido a Gioiosa Marea. La comunicazione è giunta questa sera da parte dell’amministrazione. I tre sono già stati sottoposti al tampone rinofaringeo molecolare questa sera e già nella mattinata di domani verranno comunicati gli esiti. Essendo uno dei tre soggetti, un dipendente del Comune di Gioiosa Marea, l’Amministrazione ha deciso in via del tutto precauzionale di chiudere per la giornata di domani i locali del municipio al fine di effettuare le necessarie sanificazioni. Il Centro Operativo Comunale è stato già attivato, mentre si raccomanda la cittadinanza di non lasciare spazio ad allarmismi, ma di ossevare con attenzione le norme anticondagio.