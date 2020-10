Cesarò: dalla Regione oltre un milione per il recupero del centro storico

Un milione e 248mila euro per il recupero del centro storico di Cesarò. È quanto stanziato dal governo Musumeci nella zona di uno dei monumenti di più alto rilievo storico, il castello del Duca Colonna.

“Abbiamo assegnato al Comune del Messinese ben un milione e 248mila euro per l’arredo urbano, la riqualificazione e la prevenzione del rischio idrogeologico in un’area strategica del paese, ad alta vocazione rurale e turistica e dunque con tutte le carte in regola per il proprio rilancio”, ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

“Il Comune adesso entro 180 giorni dovrà espletare la gara d’appalto e consegnare i lavori al soggetto aggiudicatario. Attraverso questa opera – conclude l’assessore – porremo un altro tassello dell’ampia strategia di investimenti infrastrutturali della Regione nei piccoli Comuni della Sicilia”.