Torrenova, covid-19: scampato pericolo, giovedì riaprono le scuole

“È giunto oggi il risultato del test molecolare effettuato alla stretta congiunta dell’operatrice scolastica”. Lo comunica il sindaco di Torrenova Salvatore Castrovinci. “Nonostante la positività al test rapido, con grande sollievo, possiamo comunicare l’esito negativo.

In base a tale risultato provvederemo, pertanto, a revocare gli isolamenti disposti e giovedì riprenderanno le lezioni nei plessi scolastici già, comunque, sanificati e igienizzati.

Per quanto riguarda l’asilo nido, il servizio educativo riprenderà non appena sarà completato il periodo di isolamento dei dipendenti.

D’intesa con la Dirigente scolastica, abbiamo deciso al momento di rinviare l’avvio del servizio di refezione scolastica.

Infine, si comunica che sono stati avviati più intensi controlli da parte delle forze dell’ordine sul rispetto delle regole in tema di uso della mascherina e di distanziamento sociale”.