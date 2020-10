Coronavirus: in Sicilia 366 casi e due vittime

Per il quarto giorno consecutivo è record di casi di coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino rilasciato oggi dal Ministero della Salute, relativo alle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 366 (ieri erano 334). I tamponi processati oggi sono stati 7.021, in calo rispetto agli 8.340 del giorno precedente. Due i decessi, numero che porta il totale dei morti dall’inizio della pandemia a 343. Attualmente i positivi sull’isola sono 5.187 (+310), 4.691 (+284) le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 447 (+21), dei quali 49(+5) in terapia intensiva.