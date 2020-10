Galati Mamertino: 115 i postivi, il sindaco “non lasciateci soli”, attivata la Guardia Medica h24

Sono 115 i positivi accertati con tampone molecolare a Galati Mamertino, che da due giorni è stato dichiarato “zona rossa”. Sul territorio si sono pertanto, già insediate le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, Esercito e Guardia di Finanza, per sorvegliare i varchi d’ingresso e d’uscita del territorio. Tuttavia, era solo questione di tempo prima che nel comune si profilasse anche l’emergenza sanitaria. “Un paese bloccato per evitare il diffondersi del contagio. Ma un paese che non deve essere abbandonato e lasciato a se stesso” così il sindaco Baglio chiede il sostegno delle autorità sanitarie. Già, nella giornata di ieri, infatti, un primo paziente è stato ricoverato al Policlinico di Messina per l’aggravarsi della sintomatologia da Covid19. E’ stato, peraltro, proprio il sindaco di Galati, Antonino Baglio, anche in qualità di medico, a raccogliere nelle ultime ore le diverse richieste di intervento sanitario e ha chiesto l’istituzione di un presidio medico eccezionale covid19 con annessa ambulanza per tutto il periodo di durata della zona rossa cui la gente possa rivolgersi per avere assistenza sanitaria.

A stretto giro è giunta la risposta del Prefetto e dell’Asp che hanno comunicato che “ufficialmente da domani, 15 ottobre, il servizio di Guardia Medica a Galati Mamertino sarà attivo H24 fino alla cessazione dell’emergenza”.