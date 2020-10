Il Città S.Agata può finalmente riabbracciare i suoi tifosi

In ottemperanza all’ultimo Dpcm del 13 ottobre 2000, la società biancoazzurra comunica che per la gara Città di Sant’Agata – Cittanovese, valida come 4′ giornata del Campionato di Serie D Girone I, a seguito delle disposizioni citate, sarà consentito l’ingresso al B.Fresina solo a tutti coloro già in possesso di abbonamento nominativo, con assegnazione preventiva del posto. Insieme all’abbonamento, dovrà essere esibito il documento di identità. Prima dell’ingresso ad ogni abbonato, attraverso un termoscanner verrà rilevata la temperatura che non dovrà superare i 37,5. Inoltre è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la permanenza all’interno del B.Fresina (partita compresa). L’auspicio di tutti è che l’urlo per gli eventuali gol e la vittoria si sentano ugualmente per una squadra allenata da Pasquale Ferrara che ha ripreso con vigore gli allenamenti con tre punti in altrettante gare e ma voglia di riscattare l’immeritato ko di Acireale.