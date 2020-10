C.d’Orlando: salgono a 5 i casi positivi

Sono salite a 5 le persone positive a Capo d’Orlando. Lo comunica il sindaco Franco Ingrillì. Ai tre casi già noti all’amministrazione, si sono aggiunte due persone che si trovavano in isolamento da alcuni giorni in quanto provenienti da un comune del comprensorio dove insiste un focolaio Covid. “In sinergia con l’Usca stiamo procedendo alla mappatura dei contatti secondo quanto disposto dai protocolli. Attualmente le persone in isolamento domiciliare, in quanto provenienti da paesi a rischio o perché venuti a contatto con soggetti positivi, sono 12, ma il numero potrebbe aumentare sulla scorta del tracciamento che stiamo compiendo” fa sapere il primo cittadino.