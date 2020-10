S. Domenica Vittoria: nasconde droga nelle parti intime, 40enne arrestato

Nella serata di mercoledì, 14 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Santa Domenica Vittoria hanno arrestato, in flagranza di reato, F.T., 40enne originario di Sant’Angelo di Brolo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio nel comune di Santa Domenica Vittoria, luogo di transito tra i paesi della Provincia di Catania e quelli della Provincia Messina e quindi ritenuto di particolare interesse operativo, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo F.T., alla guida della propria autovettura. Nel corso dell’identificazione i militari dell’Arma, avendo riscontrato un’insolita preoccupazione ed un evidente nervosismo da parte dell’uomo, hanno deciso di effettuare una più approfondita verifica, sottoponendo il soggetto a perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei militari si è rivelata giusta, in quanto l’attività di ricerca ha permesso di rinvenire sulla persona sottoposta a controllo, oltre 50 grammi di cocaina, contenuta in due involucri di cellophane occultati nelle parti intime. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto sequestro e F.T. è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.