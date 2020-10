Oggi in Sicilia 475 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore sono stati 475 i nuovi casi di positività al coronavirus in Sicilia con due morti. Sono questi i dati diffusi dal ministero della Salute. Crescono anche se di poco i ricoverati in terapia intensiva che resta uno degli indici più importanti da seguire: oggi sono 61 (+3 rispetto a ieri). In totale le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale sono 540 (ieri erano 529). Con i due morti delle ultime 24 ore il bilancio delle vittime siciliane sale a quota 362. Il numero delle persone attualmente positive in Sicilia è ora di 6281, 5741 delle quali è comunque pressoché asintomatica e che è in isolamento domiciliare. La buona notizia sono i 126 guariti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia in Sicilia si sono registrati 11.744 casi. Il numero di tamponi è stato non particolarmente elevato: 5.739. La percentuale di tamponi positivi su quelli effettuati però sale: ora siamo all’8,2%.

Questo il report dei contagi nelle province: 24 Agrigento, 18 Caltanissetta, 151 Catania, 12 Enna, 14 Messina, 130 Palermo, 39 Ragusa, 22 Siracusa, 65 Trapani.

In Italia si sono registrati 10975 casi con 47 morti.