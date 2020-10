Torrenova, disponibili tamponi per gli alunni delle scuole

L’Amministrazione Comunale di Torrenova ha stipulato una convenzione con un laboratorio di analisi privato per effettuare tamponi rapidi gratuiti a tutti i bambini che presentano febbre o che hanno compagni di classe o docenti che siano entrati in contatto con persone positive. Il Sindaco Salvatore Castrovinci precisa che il test sarà effettuato su base volontaria. Si tratta di circa 400 tamponi sono stati acquistati con donazioni da parte delle imprese torrenovesi e con fondi personali dello stesso Sindaco.

La convenzione prevede anche screening mensili per il personale dell’asilo nido e agevolazioni per tutti i dipendenti comunali e delle scuole.

“I nostri bambini vanno tutelati insieme alle loro famiglie che non possono permettersi di vivere in ansia e perdere giornate di lavoro – commenta Castrovinci”