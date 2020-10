Covid: a Capo d’Orlando aumentano i casi, a Brolo rinviato l’avvio della mensa

Aumentano a sette i casi di positività al Covid a Capo d’Orlando. Lo comunica lo stesso sindaco Franco Ingrillì in un video su Facebook. Le ultime due persone positive sono state ufficializzate stamattina con l’esito dei tamponi molecolari, mentre salgono a 26 i soggetti in isolamento domiciliare.

Un caso confermato anche a Brolo, dove oggi pomeriggio l’Usca di Patti effettua tamponi rapidi in modalità drive in nell’area di Piazza Annunziatella. In attesa degli esiti, a scopo precauzionale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare a mercoledì l’avvio della mensa scolastica che era stata programmata per domani.