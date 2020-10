Asd Gymnasium Capo d’Orlando sempre al top

Messina L’Asd Gymnasium si è fatta trovare pronta ad uno dei primi appuntamenti siciliani che ha avuto come teatro Messina dove tutto si è svolto alla perfezione rispettando i vari protocolli Covid. In gara non hanno certo deluso le allieve di Emanuele Curcio che nel campionato Silver hanno conquistato un primo posyo nella categoria L4 con Nicole, un secondo in L1 con Clelia, un terzo gradino del podio con Sofia ed un quarto con Gabriella, quartetto nella foto di copertina. Per loro e le altre l’obiettivo è migliorare divertendosi grazie al lavoro che continua senza soste ogni giorno nella palestra di contrada Pissi, ovviamente nel pieno rispetto delle normative vigenti poiché la sicurezza e la salute vengono prima di tutto.