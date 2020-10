C.d’Orlando: salgono a 8 i casi positivi

Son salite a 8 le persone contagiate dal Coronavirus a Capo d’Orlando. Lo comunica il sindaco Franco Ingrillì, annunciando anche che le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 36. “Per quanto riguarda i positivi – scrive il sindaco – è opportuno evidenziare che si trovano tutti e 8 in buone condizioni generali di salute e a tutti loro auguriamo di poter presto uscire dalla quarantena obbligatoria. Come vedete, le istituzioni nazionali e regionali stanno adottando ulteriori provvedimenti restrittivi per evitare una nuova chiusura generalizzata che avrebbe effetti devastanti per l’economia e per l’intero tessuto sociale. Al netto delle valutazioni che chiunque di noi può avanzare su queste ultime restrizioni, è chiaro che senza collaborazione da parte dei singoli cittadini non si va lontano. Il rispetto delle regole (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) deve essere comandamento quotidiano per ciascuno di noi. Facciamo parte di una comunità: dobbiamo essere responsabili per noi stessi e per gli altri”.