Coronavirus: in Sicilia ci sono 362 nuovi casi

Sono 362 i nuovi casi positivi al covid 19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino del 19 ottobre rilasciato dal Ministero della Salute. Il bilancio conta anche tre morti, pertanto, il totale complessivo delle vittime in Sicilia dall’inizio della pandemia è ora di 368. Sale anche il numero delle persone ricoverate: ad oggi siamo a quota 593 (+30 rispetto a ieri) con 72 persone in terapia intensiva (ieri erano 70). Il totale delle persone attualmente positive è di 7019 con 6426 in isolamento domiciliare e dunque sostanzialmente asintomatiche. Si sono registrati anche 130 guariti. Dall’inizio della pandemia si sono registrati in Sicilia 12654 casi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di soli 3252. Significa che oltre l’11% dei tamponi è positivo.

Nelle province siciliane è sempre Palermo ad registrare più casi (170), seguono Catania con 85, Caltanissetta 27, Siracusa 24, Enna 24, Ragusa 22, Messina 7, Trapani 3 e Agrigento 0.