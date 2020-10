Naso accoglie il nuovo parroco Don Francesco De Luca

Cerimonia di accoglienza nella chiesa Madre di Naso per il nuovo arciprete Don Francesco De Luca. Alla presenza del vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, l’amministrazione comunale ha presenziato all’inizio dell’attività pastorale del nuovo parroco.

“Caro Don Francesco, Le porgo a nome mio e di tutta la Comunità che ho l’onore di rappresentare, il benvenuto. Sarà per noi, un buon pastore, un punto di riferimento, un faro per la nostra Fede civile e cristiana”.

E’ stato il saluto e l’augurio del sindaco Gaetano Nanì che ha anche

ricordato: “a partire dal Patrono e Concittadino San Cono, la città di

Naso è sempre stata sotto la protezione di Dio che continua a donare

alla comunità dei segni intangibili del suo amore. L’ordinazione

presbiteriale proprio in questi giorni di un nostro concittadino, Don

Cono Gorgone è solo l’ultima in ordine di tempo e va ad aggiungersi a

quella di Don Pio Sirna a padre Calogero e a tutti gli altri seminaristi

nasitani che hanno accolto l’invito di nostro Signore”