C. d’Orlando: raccolta porta a porta, domani il ritiro di carta e cartone

Giovedì 22 ottobre, in occasione della festa patronale di Capo d’Orlando, non verrà effettuato il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Per questo, domani, mercoledì 21 ottobre, verrà anticipato il passaggio per il prelievo di carta e cartone previsto per giovedì 22, mentre è rinviato al mercoledì successivo, 28 ottobre, il passaggio per la raccolta di vetro e lattine.

Per il ritiro degli ingombranti, la prenotazione può essere effettuata chiamando il numero 095-7139989 solo nella giornata di martedì dalle ore 08,30 alle 13.