Montalbano: donna in gravidanza positiva al Covid, altri contagi nella sede Sprar

Una donna in stato di gravidanza, ospite dello Sprar – Siproimi di Montalbano Elicona è risultata positiva sia al tampone rapido antigenico, che al tampone molecolare estrattivo. E’ subito scattato l’isolamento per tutti i soggetti individuati come contatti stretti della donna. Sono risultati negativi al test molecolare tutti gli operatori della cooperativa che prestano servizio a Montalbano e per i Medici che hanno, per primi, prestato assistenza sanitaria alla gestante. Esito positivo, invece, per 6 persone ospiti della struttura di Accoglienza Siproimi-Sprar fra cui uno dei due bambini che frequenta la locale scuola dell’infanzia. Il Sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto, ha quindi disposto l’isolamento domiciliare per i minori, i docenti e il personale non docente della scuola dell’infanzia che oggi saranno sottoposti a tampone. Previsto il tampone rinofaringeo anche per i bambini e gli operatori dell’asilo nido comunale.

Con ordinanza Sindacale è stata disposta la chiusura temporanea della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido, che verranno adeguatamente sanificati prima della ripresa delle attività educative e didattiche.

Il Sindaco Filippo Taranto precisa, poi, che i beneficiari del servizio Sprar, prima di essere accettati dalla struttura locale ed essere affidati all’assistenza della cooperativa, sono stati sottoposti all’esecuzione di tamponi per la ricerca di Sars-Cov2 e solo dopo esito negativo del primo test e conferma della negatività con successivo test, sono stati introdotti nella struttura.