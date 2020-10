Patti: nuovo caso di positività, rinviate le udienze

Un nuovo caso positivo al covid è stato registrato negli uffici della Procura della Repubblica di Patti. Pertanto, questa mattina su richiesta del Procuratore della Repubblica sono state rinviate tutte le udienze penali del collegio e monocratico.“Il Consiglio dell’Ordine – si legge in una nota del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Patti, Francesco Pizzuto -, garantirà la presenza di un difensore per i rinvii. I colleghi impegnati nelle udienze penali potranno non recarsi in tribunale e saranno rinviate anche le udienze Gup e gip”. Tutte le aule e gli uffici del Palazzo di Giustizia sono stati sottoposti a sanificazione.