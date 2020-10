Il Comitato Tecnico chiede a Musumeci di chiudere le scuole superiori per 3 settimane

La Giunta Regionale è riunita per esaminare il documento del comitato tecnico scientifico che consiglia una stretta vigorosa per contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, si chiede la chiusura delle scuole superiori e dell’università per tre settimane per uno screening di massa, posti nel trasporto pubblico ridotti del 50 per cento, anticipare alle 23 la chiusura dei ristoranti.

Gli esperti, nominati la settimana scorsa dall’assessorato alla Salute Ruggero Razza, sostengono sia utile un maxi piano di screening negli istituti superiori. Per farlo servirà uno stop di tre settimane, in cui si passerebbe alla didattica e distanza e saranno sottoposti a tamponi tutti gli studenti e il personale scolastico. Prevista anche la chiusura per lo stesso periodo delle lezioni in presenza all’università.

Consigliata anche la sospensione delle sale giochi, delle sale scommesse e bingo. E la riduzione della capacità di bus e metro del 50 per cento, con un incremento delle corse. Al momento i posti sono ridotti del 20 per cento. Il Comitato tecnico scientifico consiglia però di far aumentare le corse degli autobus per compensare la minore capienza. Attesa la decisione del Governo