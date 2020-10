In Sicilia 730 nuovi positivi, ma i ricoveri sono 5

Sono 730 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 11 i morti. L’aspetto positivo da evidenziare riguarda i ricoveri: solo cinque nella nostra Regione nelle ultime 24 ore e nessuno in terapia intensiva, per un totale di 689 ospedalizzati.

I nuovi 730 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 9.136 (ieri erano 8.540), di cui 8.454 in isolamento domiciliare (ieri erano 7.863), 593 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 588) e 89 gravi ricoverati in Terapia intensiva (stabile rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 15.316, le guarigioni sono 5.772 (+123 rispetto a ieri), mentre i decessi salgono a 408 (+11 rispetto a ieri).

Sul fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 204 positivi in più, a Catania 188, Messina 74, Trapani 77, Ragusa 117, Siracusa 11, Enna 7, Caltanissetta 26, Agrigento 26.