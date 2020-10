Slittano i primi due turni di A2: l’Orlandina debutta in casa il 22 novembre con Casale

LNP ha definito il quadro dei recuperi delle giornate di campionato slittate in virtù del posticipo di una settimana della data di partenza dei campionati di A2 e B dal 15 al 22 novembre (si partirà dunque rispettivamente con la terza giornata di A2 e la seconda di B già in calendario). La serie B recupererà al 27 dicembre la prima giornata di campionato sospesa secondo quanto disposto dal Consiglio Federale odierno. Il turno del 15 novembre si giocherà in linea di massima nel weekend originalmente utilizzato per la pausa natalizia, fatti salvi accordi differenti tra le società per recuperare in altra data, comunque non oltre la penultima giornata del girone d’andata. Stesso discorso per la serie A2 che dovrà recuperare i primi due turni del 15 e 18 novembre: una data utile sarà disponibile l’8 dicembre, la seconda sarà oggetto di accordi tra le società con lo stesso principio della serie B, recuperando le due gare saltate entro il 10 gennaio, data della penultima di andata. Per l’Orlandina dunque niente esordio a Mantova il 15 e debutto casalingo mercoledì 18 contro Tortona ma, sempre al PalaFantozzi, domenica 22 alle 18 si partirà ospitando Casale. Ovviamente stessa sorte in B per il Torrenova.