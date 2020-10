Crescono i contagi in Sicilia, ma per fortuna restano bassi i ricoveri

In Sicilia oggi 886 nuovi contagi, mai così tanti in 24 ore. Nove le vittime (417 dall’inizio della pandemia). Per fortuna restano pochi i ricoveri: 14 in più rispetto a ieri, 13 in regime ordinario (606 in totale) e uno in più in terapia intensiva (a quota 90).

Gli attuali positivi sono 9.989. I nuovi tamponi sono 7147. I guariti 5896. Nell’Isola si è avuto un totale di 16202 contagi da Covid-19.

Dei nuovi casi registrati 258 sono nella provincia di Palermo, 276 a Catania, 7 a Enna, 48 a Messina, 7 a Caltanissetta, 102 a Ragusa, 96 a Trapani, 55 ad Agrigento e 37 a Siracusa.