De Luca blinda Messina nei fine settimana

In attesa dell’ordinanza del Presidente della Regione Musumeci per arginare il diffondersi dell’epidemia, il Sindaco di Messina Cateno De Luca adotta provvedimenti drastici. Decisi coprifuoco notturno, turni pomeridiani nelle scuole e nella Pubblica amministrazione anche il sabato e smart working al 50 per cento. Scatteranno dal 30 ottobre e resteranno in vigore sino al 30 novembre. Nella zona compresa tra viale Boccetta e viale Europa mezz’ora dopo la mezzanotte e fino alle 5 scatterà il coprifuoco “escluso per motivate esigenze lavorative e di salute”. Confermato il limite massimo di 30 partecipanti per le cerimonie civili e religiose ma il sindaco di Messina precisa che in caso di matrimonio “in tale numero non devono essere conteggiati i conviventi, i congiunti e i parenti fino al secondo grado di entrambi gli sposi”. I servizi di ristorazione saranno consentiti dalle 5 alle 24 nel caso in cui sia possibile la somministrazione al tavolo e dalle 5 alle 18 in caso contrario, mentre restano sospese le attività in discoteche e le feste. Sul fronte delle scuole per gli istituti di primo e secondo grado scatteranno i turni pomeridiani per lo svolgimento delle lezioni, in alternativa la didattica a distanza (Dad). Inoltre per gli istituti superiori, le lezioni avranno inizio non prima delle 10 e i . dirigenti scolastici non dovranno accettare iscrizioni per il nuovo anno scolastico se “ciò comporta la violazione delle disposizioni in termini di distanziamento interpersonale in proporzione alla capienza delle aule”. Sospesi i viaggi d’istruzione, gemellaggio. Infine, le norme che riguardano la pubblica amministrazione. “I dipendenti comunali sono tenuti ad assicurare non meno del 50 per cento di attività lavorativa in presenza, suddividendolo in turni antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente anche di sabato”.