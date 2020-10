I due Usa e capitan Laganà non bastano: Orlandina ko anche a Ferrara

Come a Trapani nel finale l’Orlandina subisce la rimonta e viene sconfitta a Ferrara per 91-86 nella terza ed ultima gara del girone di SuperCoppa. Si conclude qui l’esperienza dei biancoazzurri, mentre gli estensi si qualificano al turno successivo. Ai paladini, che avevano chiuso avanti di 8 il terzo período, non bastano i 28 punti e 15 rimbalzi di un grande Xavier Johnson, nè i 22 punti di Jordan Floyd con 7/10 dal campo. 13 punti per capitan Matteo Laganà, 8 punti e 7 rimbalzi per Abdel Fall. Ora la squadra di Marco Sodini avrà davanti quasi un mese per preparare, tra allenamenti ed amichevoli, l’avvio del campionato di A2 che, come stabilito ieri, è slittato di una settimana ed inizierà il 22 novembre.