C.d’Orlando: aggiudicati lavori per le palestre della scuola “Mancari” e di Vina

L’emergenza Covid non ferma i lavori pubblici di Capo d’Orlando, in particolare quelli nel settore strategico delle scuole finanziati con risorse stanziate con la Legge di Bilancio 2017.

Sono stati infatti provvisoriamente aggiudicati i lavori perla ristrutturazione e il miglioramento sismico della palestra della scuola Media “Ernesto Mancari”. L’impresa aggiudicataria è la D.L.M. Costruzioni s.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto che ha presentato un ribasso del 18,180% sull’importo a base d’asta di 386.598,74 euro per unimporto netto contrattuale di 318.716,35 eurocompreso oneri per la sicurezza .

Aggiudicazione provvisoria anche per la realizzazione della palestra del plesso scolastico di contrada Vina: al termine della procedura di gara, i lavori sono stati affidati alla L.S.V. Costruzioni S.r.l. di Maletto (Catania) che ha offerto un ribasso del 19,715% su un importo a base d’asta 425.321,87 euro e che determina l’importo netto contrattuale di 344.138,98, compreso oneri per la sicurezza .

L’inizio dei lavori per le due palestre è atteso intorno alla metà di novembre e il Sindaco Franco Ingrillì esprime soddisfazione “per un lavoro di programmazione che vede finalmente maturare i suoi frutti. Le scuole devono essere al centro di percorso educativo e di crescita sociale che ha come protagoniste le giovani generazioni. In questo senso, realizzando plessi moderni e funzionali e opere a supporto, come le palestre, altrettanto sicure, diamo un contributo importante e un segnale di speranza e di ottimismo in un periodo molto difficile”.

Intanto, proseguono spediti i lavori di adeguamento sismico della scuola di contrada Furriolo che verranno completati entro dicembre. “Questo plesso sarà uno dei più belli e completi – commenta il Sindaco Ingrillì – grazie anche all’adiacente palestra indoor già aperta un anno fa”.

Inoltre, il Comune di Capo d’Orlando ha già ottenuto finanziamenti destinati all’adeguamento sismico degli storici plessi di via Roma e via Piave.