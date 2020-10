Messina: ancora controlli anti covid nel weekend

Anche lo scorso weekend ha visto impegnate le Forze dell’Ordine in servizi specifici volti a garantire il rispetto delle norme anti Covid 19 tra Messina e provincia. Sottoposti a controllo 2674 persone e 124 esercizi commerciali. Particolare attenzione affinché fosse evitato ogni tipo di assembramento e garantito il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza è stata prestata nelle piazze principali e presso pub e ritrovi. Verificata anche la chiusura delle attività commerciali negli orari previsti. Sono dodici le persone sanzionate per aver contravvenuto alle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica. Tre le attività commerciali. Denunciato un 48enne in città per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Teneva nella borsa a tracolla un coltello a serramanico con lama lunga 9 centimetri.