Torrenova: negativi i test rapidi su bimbi e personale della scuola

I bambini e il personale docente e non docente del plesso della scuola primaria di Torrenova che sono stati sottoposti nella mattinata di oggi al test rapido sono risultati negativi. Lo comunica sollevato il sindaco Salvatore Castrovinci.

“Ringraziamo per la professionalità e la celerità il personale dell’USCA che in tempi record ha fatto in modo che tutte le famiglie potessero avere i risultati. Un plauso alla perfetta organizzazione predisposta come sempre dal personale della Polizia Locale e un ringraziamento agli operai del comune che si sono attivati per l’immediato allestimento del drive in. Continuiamo su questa strada fatta di scrupolosa attenzione alle norme di contenimento del virus, che, ancora una volta, ha dato i suoi frutti. Rivolgiamo i migliori auguri al docente risultato positivo, che ha dato prova, accertata e comprovata dalla negatività di colleghi, bambini e collaboratori, della sua massima attenzione alle regole igieniche e di distanziamento”.