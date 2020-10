Salgono a 9 i casi positivi al Coronavirus a Capo d’Orlando. Lo ha annunciato il sindaco Franco Ingrillì, precisando che anche questo contagio, così come quello già segnalato ieri, è avvenuto al di fuori del paese. Sono, invece, scese a 15, le persone in isolamento domiciliare fiduciario. Il sindaco Ingrillì approfitta ancora una volta dell’occasione per ricordare che la collaborazione di tutti è fondamentale per contenere la diffusione del virus.