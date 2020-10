Calcio: la serie D potrebbe decidere di fermarsi almeno fino al 24 novembre

Dopo la sosta forzata di domenica scorsa, riprenderanno oggi gli allenamenti del Città di Sant’Agata in vista del match che dovrebbe disputarsi al Fresina nella giornata della festa di Tutti i Santi contro il Rotonda. Il condizionale, è obbligatorio, perchè tutto è legato a ciò che le Società decideranno nelle prossime ore. L’ultimo Dpcm se da un lato è vero che consente alla Serie D di andare avanti, dall’altro è altrettanto vero che al pari dei Campionari di Serie A,B e C, non ci potrà essere la presenza di pubblico, ovvero almeno fino al 24 novembre, giorno in cui scade l’attuale Dpcm tutte le partite sono si giocheranno a porte chiuse. In virtù di ciò la LND, ha fornito alle squadre partecipanti al torneo di Serie D, le due seguenti opzioni:

IPOTESI A. Prosecuzione del Campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione alle Società alla trasmissione delle gare in diretta, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo in cui sono previste le porte chiuse.

IPOTESI B. Sospensione dell’attività fino al 24 Novembre, data della scadenza del DPCM del 24 ottobre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere adottati.

La consultazione sarà così regolamentata:

A) Quorum minimo delle Società votanti, non inferiore al 75% (125 su 166 club)

B) Per l’ipotesi indicata sub B, trattandosi di una decisione in deroga al DPCM, è richiesta una maggioranza QUALIFICATA dei 2/3 delle società (111 su 166). Si precisa che la mancata partecipazione alla consultazione verrà computata come espressione di preferenza per l’ipotesi A). I risultati saranno comunicati martedì 27 ottobre alle ore 15. I moduli pervenuti oltre il termine stabilito non saranno considerati validi. Si precisa che sia in mancanza del quorum di voto del 75% delle Società, ovvero in mancanza del raggiungimento della maggioranza qualificata per l’Ipotesi B, l’attività del Campionato di Serie D 2020/21 proseguirà così come previsto dal richiamato DPCM del 24.10.2020 e secondo il calendario previsto. Per capire se la Serie D andrà avanti o le Società decideranno di fermarsi, basterà attendere qualche ora.