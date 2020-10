Sono 860 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dieci le vittime, per un totale di 449 dall’inizio della pandemia. Preoccupano, invece, i ricoveri, con 50 in più in regime ordinario (727 adesso) e 5 in più in terapia intensiva (103 in totale). Il dato dei guariti è pari a 61 persone. Questi i dati riportati dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.