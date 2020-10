Laccoto all’ARS: “una parte del fondo perequativo ai Comuni in “zona rossa””

“Il Governo Regionale destini la parte residua del 20% del fondo perequativo non ancora assegnato, a favore delle attività economiche e delle famiglie nei Comuni in cui è stata istituita la zona rossa”. E’ la richiesta avanzata dal Deputato Regionale Giuseppe Laccoto in una interrogazione parlamentare al Presidente della Regione e all’Assessore alle Autonomie Locali.

“I Comuni che sono stati individuati come zona rossa per i numeri elevati di contagi soffrono più di altri l’emergenza sanitaria con pesanti ripercussioni sul tessuto sociale ed economico – ha dichiarato l’on. Laccoto – e per questo ritengo giusto che la Regione destini la parte non distribuita del fondo perequativo a questi centri o, in alternativa, provveda a destinare altri fondi straordinari. E’ il momento della solidarietà e del sostegno concreto”.