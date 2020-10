Naso: attivato il servizio mensa per le scuole primaria e secondaria

È attiva da ieri, lunedì 26 ottobre, la mensa per gli alunni delle

scuole primaria e secondaria del comune di Naso. Dalla prossima

settimana il servizio sarà fruibile anche dai bambini della scuola

dell’infanzia. I pasti vengono preparati in appositi locali,

adeguatamente attrezzati e messi a disposizione dal Comune alla Coat che si occupa, della preparazione e della distribuzione. L’assessore Sara

Rifici titolare della delega alla Pubblica Istruzione, trasporto e mensa

scolastica, ha coordinato tutto il lavoro propedeutico all’inizio del

servizio e continuerà a vigilare sul perfetto svolgimento.

“Siamo forse il primo comune della provincia ad avere avviato la mensa

scolastica giornaliera”. Ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì che ha

inoltre aggiunto: “un piccolo ma significativo risultato del lavoro

sviluppato in queste prime settimane della nostra amministrazione. Devo ringraziare l’assessore Rifici che ha seguito fin dal subito l’iter

burocratico, garantendo una rapida attivazione. Registro con piacere

anche l’arrivo, al primo giorno di lavoro, dei Nas che hanno constatato

l’idoneità dei locali, la bontà delle materie prime e quindi documentato

la corretta preparazione dei cibi”.

Il servizio di mensa scolastica verrà garantito tutti i giorni da lunedì

al venerdì, per un totale di circa 650 pasti settimanali.