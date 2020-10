A Brolo nasce “Semplice…MENTE Insieme”, per stare accanto ai malati di Alzheimer

Nasce a Brolo l’Associazione “Semplice…MENTE Insieme” che intende

promuovere iniziative e servizi per la prevenzione e promozione della salute della terza età, in particolar modo i malati di Alzheimer. Il progetto avviato il 22 settembre 2019 da un’idea di Marisa Briguglio e la Dottoressa Marilena Foti (Psicologa esperta in neuropsicologia clinica) in collaborazione con l’Associazione La Grande Famiglia Onlus e l’Alzheimer caffè di Palermo che già da diversi anni operano a sostegno delle famiglie con pazienti affetti da Alzheimer, oggi diventa una realtà consolidata sul territorio di Brolo, ma rivolta anche ai paesi limitrofi.

L’Associazione, nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative e servizi per la prevenzione e promozione della salute nella terza età, attraverso attività di stimolazione e riabilitazione cognitivacon la finalità di rallentare l’invecchiamento, i disturbi della memoria,patologie neurodegenerative e cerebrolesioni in generale.

In particolare, l’attenzione è rivolta a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia dell’ Alzheimer; assistere e sostenere i cargivers dei pazienti con patologie neurodegerative, attraverso una politica di tutela dei diritti del malato e dei suoi familiari; incentivare il lavoro di equipe nella presa in carico del paziente con disturbi cognitivi; formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche e private.

Le attività, che hanno una cadenza settimanale, hanno lo scopo di mantenere la flessibilità del pensiero attraverso terapie individuali e/o di gruppo e con laboratori ricreativi come:

musicoterapia,arteterapia, aromaterapia, gite ricreative e tutti quei momenti di condivisione e convivialità, davanti un buon caffè.

Presidente dell’Associazione è Marisa Briguglio, che sarà affiancata dalla Vice Presidente Dott.ssa Marilena Foti, ed i soci Dott.ssa Maria Briguglio, Arasi Carmelo, Ricciardi Rizzo Emanuele, Dott. Cardaci Antonino, Dott.ssa Giuliano Valeria.