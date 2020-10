In Sicilia oggi 708 nuovi positivi

Dopo gli 860 nuovi casi e i 10 morti di ieri, si conferma stabile la curva epidemiologica in Sicilia con 708 nuove infezioni da Sars-Cov-2 diagnosticate nelle ultime 24 ore e purtroppo altri 10 morti per Covid.

Sono 68 i ricoveri in un giorno, 60 in regime ordinario e 8 in terapia intensiva, per un totale di 898. Altri 10 vittime, 459 dall’inizio della pandemia.

A livello provinciale oggi è la provincia di Palermo quella che fa registrare il maggior incremento di nuovi positivi: sono 228. A Catania invece nelle ultime 24 ore sono stati intercettate dai tamponi 173 nuove infezioni. Poi sono stati registrati 99 casi a Ragusa, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani, 42 a Siracusa, 24 a Messina, 9 a Caltanissetta e 0 a Enna.

A livello nazionale nuovo picco di contagi, con quasi 25.000 positivi in un solo giorno.