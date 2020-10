Anche per serie A2 tamponi settimanali e pre-gare, in B ogni 14 gg

La FIP, in base al DPCM del 25 ottobre 2020, ha disposto un aggiornamento del protocollo atto a garantire uno svolgimento regolare e conforme alle direttive delle partite dei campionati di serie A2, B, A1 e A2 Femminile. Per cui, come in Serie A, ogni membro del Team Squadra di A2 maschile e A1 femminile dovrà eseguire un tampone antigenico o molecolare che dovrà risultare negativo nelle 48 ore precedenti ad ogni partita, e comunque con cadenza settimanale. In caso di positività al tampone antigenico, il soggetto positivo dovrà eseguire un tampone molecolare per accertare l’effettiva positività. Invece per la Serie B Maschile e la A2 Femminile il tampone dovrà essere sostenuto – secondo le medesime procedure di A2 Maschile e A1 Femminile – ogni due settimane.