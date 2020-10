Brolo: le indicazioni per la visita al cimitero

L’emergenza sanitaria in atto impone, tra l’altro, di disciplinare l’ingresso e la permanenza nel cimitero comunale di Brolo nel periodo tradizionalmente dedicato alla Commemorazione dei Defunti. Fermo restando l’orario continuato dalle 8 alle 18 per la visita alle tombe, nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre sarà possibile entrare dai tre ingressi del cimitero, ma non potranno esserci più di 150 persone presenti contemporaneamente nel camposanto. Il tempo massimo di visita è fissato in 20 minuti.

Negli stessi giorni, è istituito il senso unico di marcia in direzione Palermo Messina, da Piazza Annunziatella all’incrocio con la Statale 113 transitando da via Ugo Foscolo. La sosta delle auto sarà consentita in Piazza Foscolo nelle immediate adiacenze del cimitero, ma a tutti viene raccomandato di utilizzare il buon senso ed evitare in ogni modo assembramenti, rinviando ad altro momento, eventualmente, la visita ai defunti se il piazzale dovesse essere pieno.

Non verrà celebrata la santa messa nel cimitero, mentre il parroco padre Enzo Caruso regolamenterà il rito della benedizione delle tombe.

L’Amministrazione Comunale di Brolo invita i cittadini al rigoroso rispetto delle norme anti-Covid anche durante l’omaggio ai proprio cari: indossare la mascherina e osservare la distanza interpersonale di almeno due metri.