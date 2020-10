San Salvatore: dipendente positivo, chiusa la scuola media per sanificazione

E’ stata chiusa, per i giorni 29 e 30 ottobre, a scopo precauzionale la scuola media di San Salvatore di Fitalia. A comunicarlo in una nota il sindaco Giuseppe Pizzolante annunciando altresì la positività di un dipendente della scuola media, venuto a contatto con soggetto positivo.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il dipendente scolastico era risultato negativo al test rapido in data 26/10 ma, a seguito della manifestazione di sintomi febbrili, è stato posto in isolamento ed è in attesa di sottoporsi al tampone molecolare richiesto dal medico di base. La chiusura della scuola, disposta in via precauzionale, permetterà pertanto di procedere alla sanificazione. “Appena si conoscerà l’esito del tampone si adotteranno tutte le misure del caso. – scrive Pizzolante – Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di prevenzione così come previste dalle normative vigenti e di non creare inutili e ingiustificati allarmismi stante che la situazione è sotto controllo”.