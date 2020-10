Brolo, approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione del campo sportivo

Approvato dalla Giunta Laccoto il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Brolo. L’intervento, per un importo complessivo di 700mila euro di cui quasi 557mila per i lavori e 143mila di somme a disposizione dell’Amministrazione, prevede, in particolare, interventi strutturali e di miglioramento dell’impianto sportivo. Nel dettagli, il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale diretto dall’Ing. Basilio Ridolfo, prevede la sostituzione del manto erboso, la sostituzione di parte dell’impianto elettrico e idrico, la modifica degli ambiento sotto la tribuna, la realizzazione di due ingressi separati per atleti e pubblico sul lato nord di Via Ferrara, la sostituzione dei cancelli d’ingresso, il rifacimento delle canalette di scolo e dei pozzetti per lo smaltimento dell’acqua piovana, la realizzazione di una recinzione per l’accesso degli atleti dagli spogliatoi al campo di gioco, la sostituzione delle panchine, la creazione di una sala medica e altri interventi mirati per ottimizzare la funzionalità dell’impianto storico di via Ferrara.

“Abbiamo già ottenuto i pareri favorevoli di Coni e Asp – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – e l’approvazione del progetto esecutivo era l’ultimo passaggio prima della richiesta di accesso ai fondi del bando ministeriale “Sport e periferie” che è stata inoltrata ufficialmente proprio stamattina. La riqualificazione dello stadio e di tutti gli impianti sportivi di Brolo sono punti importanti del nostro programma amministrativo e stiamo perseguendo con determinazione questo obiettivo. Queste strutture, oltre ad essere fondamentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, rappresentano il simbolo della socialità e dell’aggregazione e devono costituire l’emblema della rinascita dopo questo periodo difficile”