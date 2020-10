C.d’Orlando: sono 13 le persone positive

“C’è un incremento dei casi di Covid a Capo d’Orlando: ad oggi, sono 13 le persone positive. Anche i nuovi contagi sono relativi a soggetti che hanno contratto il virus fuori dal nostro Comune e sono tutte situazioni sotto controllo. Sono invece 11 le persone in isolamento fiduciario”. Lo comunica il sindaco Franco Ingrillì. “Proseguiamo con attenzione a monitorare il territorio: non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma notiamo una crescente consapevolezza sulla necessità di osservare le regole: mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani. Regole semplici e fondamentali per contenere l’epidemia. Grazie ancora a tutti per la collaborazione”.