Oggi in Sicilia 952 positivi e 18 vittime

Altri 952 casi (su 8.106) e 18 morti in Sicilia. E’ questo quanto è emerso dal bollettino del 31 ottobre diffuso dal ministero della Salute. Crescono i ricoverati in terapia intensiva (ora a quota 122, +5), così come le persone ricoverate in ospedale (sono 1084, +72). In isolamento domiciliare vi sono 13358 persone e al momento le persone contagiate sono quindi 14442. Nelle ultime 24 ore ci sono anche 56 guariti. Con i 18 morti delle ultime 24 ore il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è di 502. La percentuale dei positivi sul numero di tamponi processati è del 11,7%.

La maggior parte dei nuovi casi si è verificata a Palermo con 347, poi a Catania 108, a Messina 101, a Trapani 102, a Ragusa 115, a Siracusa 15, ad Agrigento 44, a Enna 66, a Caltanissetta 54.

In Italia si sono registrati 31.758 nuovi casi con 297 morti.