Covid: in Sicilia più di mille positivi

La Sicilia supera quota mille positivi in un giorno. Precisamente, sono 1095 i casi di coronavirus registrati nella regione in 24 ore. Sedici le vittime in un giorno, dieci nuovi pazienti, più di ieri, in terapia intensiva (132 in totale) e 37 in regime ordinario, per un totale di 47 nuovi ricoveri (999 in totale). Sono 8547 i tamponi effettuati.

“Il dato regionale che emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute rileva una crescita del numero dei positivi che procede parallelamente all’incremento dei tamponi per le azioni di tracciamento e testing condotte nel territorio siciliano – precisa la Regione -. Va evidenziato che oggi, a fronte dei complessivi 1095 soggetti positivi rilevati dall’analisi degli 8547 tamponi processati, l’incremento complessivo dei ricoveri (sia ordinari sia terapia intensiva) è di 47 pazienti.

Nei prossimi giorni, anche in altre località della Sicilia, verrà replicata l’esperienza del drive in con tamponi antigienici organizzata alla Fiera di Palermo che ha consentito di individuare e isolare, nel solo capoluogo siciliano, circa 300 soggetti positivi. Va ricordato, che la procedura, in caso di positività al test rapido, prevede già sul posto l’immediata ripetizione con tampone molecolare e la presa in carico da parte del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, così come indicato dalle linee guida vigenti”.