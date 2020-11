Fc Messina comanda in D dove il Città S. Agata è più quadrato del Rotonda

E’ stata la vittoria del gruppo, del cuore, della grinta e della determinazione. Altre volte sotto il profilo spettacolare il Città Sant’Agata si era espresso meglio, ma non aveva raccolto molto, oggi invece è stato cinico e dopo aver effettuato il sorpasso ha difeso il vantaggio con grande caparbietà, fermo restando che Bruno non ha dovuto compiere chissà quali interventi. Il match per i biancoazzurri non era cominciato benissimo, visto che dopo 3 minuti il Rotonda passava con Ferreira che insaccava da dentro l’area. La squadra di mister Boncore occupava bene gli spazi in campo e lasciava poco alle nostre conclusioni locali. A complicare ulteriolmente i propositi di rimonta, arrivava l’infortunio di capitan Cicirello costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare. Al suo posto veniva buttato nella mischia Abayan. L’argentino non ci metteva molto ad entrare in partita ed al 33′ con un colpo di testa ristabiliva la parità. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa chiudevano in avanti la prima frazione ma di pericoli dalla parte di Polizzi non ne creavano. Nella ripresa la musica non cambiava, era il Sant’Agata a fare la partita, che si svolgeva però in prevalenza sulla mediana con i due portieri chiamati a svolgere lavoro di routine. Al 63′ sugli sviluppi di palla inattiva mischia pazzesca in area lucana, la risolve ancora Abayan che con grande rabbia spinge in porta il prezioso pallone del 2-1. Nel restante tempo non accade più nulla da segnalare ed al triplice fischio a poter gioire è il Città Sant’Agata che bissa la vittoria ottenuta sul Marina di Ragusa.