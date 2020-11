L’Orlandina fa progressi e batte Trapani in amichevole

Orlandina vincente nello scrimmage contro Trapani dopo il ko subito in clamorosa rimonta nella gara inaugurale di SuperCoppa. Le due squadre si sono affrontate al PalaFantozzi e i biancoazzurri alla fine hanno avuto la meglio per 81-73. Da precisare che dopo ogni quarto il punteggio è stato azzerato. Questi i parziali: 14-23; 31-14; 20-16; 16-20. Per i biancoazzurri ottimo Taflaj con 21 punti (4/6 da tre punti), 14 e 6 assist per Jordan Floyd, in doppia cifra anche Bellan con 10 punti. 9 per Gay, 8 per Johnson e un buonissimo Samuele Moretti. 7 e 12 rimbalzi per Abdel Fall, 6 punti per il giovane Tintori.

Orlandina Basket: Taflaj 21, Ellis, Gay 9, Floyd 14, Johnson 8, Del Debbio, Tintori 6, Triassi, Bellan 10, Fall 7, Moretti 8.

Trapani: Palermo 10, Corbett 9, Renzi 1, Mollura, Spizzichini 10, Erkmaa 12, Nwohuocha 5, Adeola ne, Pianegonda 5, Powell 21.

Alla vigilia del derby doppio premio per due alti esponenti dei due club con la riconferma di Pietro Basciano alla presidenza della Lega nazionale e la splendida affermazione di Ciccio Venza eletto consigliere di Lega nazionale.