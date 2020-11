Preoccupazione a Sinagra: 21 positivi nelle scuole

Apprensione nelle comunità di Sinagra e Raccuia per diversi casi di positività riscontrate nella popolazione scolastica. In particolare, su 93 test effettuati, 24 sono risultati positivi al test rapido (21 di Sinagra e 3 di Raccuia). Tutti i cittadini testati e le loro famiglie sono stati posti dall’A.S.P. in isolamento obbligatorio. Alla luce di questi risultati, da domani continuerà il tracciamento della cittadinanza sinagrese a partire dalla restante popolazione scolastica e dai contatti stretti dei cittadini positivi (dei quali comunque si attende la conferma degli esiti dei tamponi molecolari già effettuati).Il Sindaco di Sinagra Nino Musca ha già firmato due ordinanze che prevedono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sette gironi a partire da lunedì 2 novembre e la chiusura del cimitero comunale, con la possibilità di deporre fuori e lampade votive sulle tombe dei defunti tramite i fiorai e il gestore dei servizi cimiteriali