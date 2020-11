Tony Cairoli torna a vincere un gran premio ma il mondiale è lontano

Il centauro pattese Tony Cairoli sempre più leggenda del motocross anche se il Mondiale 2020 è compromesso. Il fuoriclasse della KTM non molla ed ha vinto il GP Trentino, 16° appuntamento iridato disputato sul tracciato di Pietramurata. Tony Cairoli è arrivato due volte secondo: in gara 1 dietro Tim Gajser, nella seconda alle spalle di un redivivo Clement Desalle (Kawasaki). Nella combinata quindi ha fatto un punto in più di Tim Gajser, che nella manche decisiva è partito male ed ha concluso solo quarto in rimonta. A 35 anni, in condizioni fisiche non perfette per guai al ginocchio che durano da un paio di mesi, Tony Cairoli è sempre là, a combattere con piloti ben più giovani e nel pieno della condizione. Gajser conserva 76 punti di vantaggio ma Cairoli, che deve comunque difendersi per tenere almeno la piazza d’onore dagli assalti di rivali più giovani (non Prado fermato dal Covid) ha ancora 100 punti a disposizione per il miracolo che lo separa dal decimo mondiale.

Classifica Mondiale dopo 16 GP su 18

1.Gajser (Slo-Honda) punti 626; 2.Cairoli (Ita-KTM) 553; 3. Seewer (Svi-Yamaha) 535; 4. Febvre (Fra-Kawasaki) 487; 5. Prado (Spa-KTM) 476; 6. Paulin (Fra-Yamaha) 441; 7. Desalle (Bel-Kawasaki) 402; 8. Coldenhoff (Ola-GasGas) 375; 9. van Horebeek (Bel-Honda) 307; 10. Herlings (Ola-KTM) 263.

Mercoledi di nuovo in pista

La MXGP non concede riposo ai suoi protagonisti. Mercoledi si corre il 17° e penultimo appuntamento, intitolato GP Pietramurata. Solito format concentrato in un’unica giornata, con qualifiche al mattino e le due manche alle 12 e alle 15. Tony Cairoli può ancora sorprenderci.