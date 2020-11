Covid19, casi in aumento: l’appello dei sindaci del distretto D31 “serve più personale sanitario”

I sindaci dei 19 Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario di Sant’Agata Militello hanno firmato una nota congiunta indirizzata al Direttore Generale dell’Asp, dott. Paolo La Paglia, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e per conoscenza all’Assessorato Regionale della Salute, on.le Ruggero Razza.

Un accorato appello affinché il personale sanitario e amministrativo del Distretto venga implementato con ulteriori unità necessarie per far fronte al sempre più crescente aumento di casi positivi nel comprensorio dei Nebrodi, alla necessità di trasmettere tempestivamente i dati dei positivi e, finanche, a quella di curare tempestivamente la “liberazione” dei soggetti che abbiano terminati la quarantena. I Sindaci, che in questi mesi hanno coadiuvato e affiancato incessantemente il personale dell’Asp dovendo spesso intervenire a supporto affinché i provvedimenti venissero presi tempestivamente e, quindi, fossero più efficaci nella limitazione dei contagi, registrano una situazione che sta sfuggendo di mano e che potrebbe determinare la totale paralisi del sistema di tracciamento. In mancanza di tale implementazione, purtroppo, non è da escludere che i Sindaci saranno costretti ad adottare con proprie ordinanze misure restrittive necessarie a dare respiro ad un sistema in totale affanno, con ricadute gravissime sul tracciamento e sulla rilevazione dei casi positivi.