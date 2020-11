Scontri tra detenuti nel carcere di Barcellona e i “catanesi” si oppongono al trasferimento

Botte da orbi tra detenuti al carcere di Barcellona, è ancora allarme sicurezza

Una rissa scoppiata nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto ha fatto nuovamente scattare l’allarme sicurezza per una struttura penitenziaria più volte al centro delle polemiche. A scontrarsi un gruppo di detenuti, messinesi e catanesi, che da tempo, a quanto pare, hanno costituito due vere e proprie fazioni all’interno delle mura carcerarie.

I catanesi si erano barricati nelle celle per evitare spostamenti disposti in altre carceri e di sottoporsi a tampone.

Ieri sera hanno cercato prima di ostacolare l’ingresso degli agenti penitenziari delle scorte utilizzando olio bollente e poi bloccando le serrature delle celle. Una resistenza che è durata 12 ore, sino all’arrivo dei rinforzi degli agenti dei nuclei traduzione di Messina e Barcellona

La Cosp Comparto Sicurezza e Difesa ha segnalato che i detenuti hanno cercato di ostacolare l’ingresso degli agenti penitenziari delle scorte nelle loro celle. “La situazione, pur apparendo sotto controllo – afferma il Delegato Nazionale della Fs Cosp della Sicilia Lillo Letterio Italiano – destabilizza l’ordinaria quotidiana serenità del carcere, già messo a dura prova in questi ultimi giorni a causa di faide interne tra reclusi di opposta criminalità e territorialità, che si sono scontrati nel cortile passeggio senza risparmiarsi nulla”. Il segretario nazionale Domenico Mastrulli sottolinea la necessità di un intervento degli uffici del Dap Roma e del Prap Sicilia sulle endemiche conosciute criticità presso la struttura barcellonese, più volte denunciate dai sindacati.“